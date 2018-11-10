Послідовні зусилля ДУМУ «Умма» та багатьох українських мусульманок дають перші плоди: духовне управління отримало листа від МВС за № 228/01 від 20 жовтня 2018 року, підписаного заступницею Міністра Тетяною Ковальчук.

На прохання мусульман МВС перегляне заборону фотографування з покритою головою, повідомляється на сайті ДУМ України.

«Чинний до цього часу ДСТУ 1303–94 „Фотовідбитки чорно-білі і кольорові. Загальні і технічні умови“, затверджений наказом Держстандарту України від 01 березня 1994 року № 44, установлює вимоги до фотовідбитків для паспортів, які передбачають виключно фотографування без головних уборів.

Разом із цим, визначені цим нормативним актом стандарти не в повній мірі виконують вимоги, що встановлені для фотозображень відповідно до міжнародних рекомендацій, які є обов’язковими до виконання, зокрема рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО)».

У листі також повідомлено, що «з огляду на зазначене, Державна міграційна служба України <…>, діяльність якої спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ, 12 жовтня 2018 року звернулася до Державного підприємства „Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості“ з пропозицією переглянути ДСТУ 1303–94 та привести його у відповідність до міжнародних норм. Таким чином, вирішення порушеного питання буде можливим після внесення необхідних змін до ДСТУ».

Нагадаємо, що ДУМУ «Умма» активно долучилося до остаточного розв’язання цього питання з весни 2018, коли мусульманкам стали масово відмовляти у фотографуванні на документи в хустці.