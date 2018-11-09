На Закарпатті реставрують унікальну дерев'яну церкву ХVІІІ століття

На Закарпатті реставрують унікальну дерев'яну церкву Воловетчини - храм Святого Духа у селі Гукливий.

Про це повідомляє видання "Галицькі контракти".

"Зараз на об'єкті тривають реставраційні та протиаварійні роботи. Минулого року було виконано робіт на 300 тисяч гривень, цього року виділено 900 тисяч. Виготовлені проекти ще на старовинну дзвіницю та іконостас, однак поки що фінансується тільки реставрація церкви. Фінансуються роботи у рамках обласної комплексної програми охорони культурної спадщини", - розповів сільський голова Гукливого Федір Бирак, який ініціював реставрацію храму.

За його словами, майстри, задіяні на об'єкті, мають колосальний досвід у відновленні старовинних дерев'яних церков.

"Зараз ми проводимо тут заміну пошкоджених елементів конструкції, зокрема, замінимо гонтове покриття і леміш на даху. Крім того, всередині церкви буде замінено частину дерев'яних елементів, що зіпсувала волога. Цій церкві понад 250 років. І за цей час елементи архітектури настільки зазнали деформації, що через неправильні геометричні фігури їх дуже складно замінити. У той же час, як для такого старовинного будинку, церква знаходиться у дуже хорошому стані. Видно, що доглядали за храмом", - зазначив майстер об'єкта Ігор Васильєв.

Будівництво гукливської церкви орієнтовно датовано 1765 роком. Вона побудована у традиційному бойківському стилі, при будівництві не було використано жодного цвяха. Церква має унікальний іконостас, який розписував німецький художник Франц Пеєр близько 1784 року.

У 2018 році Святодухівська церква та дзвіниця XVIII ст. увійшли у топ-10 цінностей туристичного Закарпаття в номінації "Архітектурна цінність".