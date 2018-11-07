Уряд підвищить ціну на газ для релігійних організацій на 60%

Уряд встановив збільшений коефіцієнт дисконту, який підвищує ціну на газ для релігійних організацій на 39% вже у листопаді. При цьому з травня 2019 року удорожчання сягне 60% у порівнянні з цінами, які були у минулому опалювальному сезоні.

Такі зміни передбачені «Положенням про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 року № 867, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Пункт 12 Положення передбачає, що ціна на газ для релігійних організацій формується на основі середньої арифметичної ціни продажу/постачання природного газу НАК “Нафтогаз України” для промислових споживачів зменшеної на коефіцієнт дисконту, що дорівнює:

0,6943 — для розрахунку ціни природного газу з 1 листопада 2018 року;

0,8 — для розрахунку ціни природного газу з 1 травня по 31 грудня 2019 року.

Тобто для розрахунку береться комерційна ціна газу у розмірі 8981 гривня за 1000 куб. метрів, згідно якої з урахуванням коефіцієнту дисконту нова ціна газу для релігійних організацій складе:

6235,51 гривень — з 1 листопада 2018 року;

— з 1 листопада 2018 року; 7184,80 гривень — з 1 травня по 31 грудня 2019 року.

Однак ця ціна ще збільшиться з урахуванням податку на додану вартість, тарифів на транспортування та розподіл природного газу, які підлягають обов’язковій оплаті відповідно до умов договорів транспортування та розподілу природного газу.

Як приклад, ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» вже розіслали релігійним організаціям області повідомлення про збільшення ціни на газ до розміру 7124 грн. за 1000 куб. м., що з врахуванням ПДВ складає 8548,92 грн.

Нагадаємо, що у березні 2017 року Уряд встановив ціну на газ для релігійних організацій на рівні 4942 гривні за 1000 куб. метрів (без урахування ПДВ, тарифів на транспортування та розподіл природного газу).

Водночас, під час продажу природного газу постачальникам природного газу для потреб релігійних організацій та під час постачання природного газу виробникам теплової енергії для потреб релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності) до комерційної ціни газу тоді застосовувався коефіцієнт 0,5.

Варто відзначити, що у жовтні 2018 року Уряд підвищив на 23% ціну на газ для населення, яка з урахуванням усіх додаткових платежів складає тепер 8550 гривень за 1000 куб. метрів (без врахування субсидій, передбачених для населення).