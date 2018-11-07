Тернопільська облрада закликала МВС забезпечити цілодобову охорону Почаївської лаври

Тернопільська облрада закликала МВС забезпечити цілодобову охорону Почаївської Свято-Успенської лаври.

Як повідомляє IA ZIK, про це йдеться у зверненні до Міністерства внутрішніх справ, прийнятому 6 листопада на засіданні облради.

У ньому депутати зазначають, що «окремі зацікавлені структури намагаються загострити протиріччя між віруючими православних конфесій, вдаються до штучного нагнітання релігійної ситуації та спекуляцій навколо юридичної приналежності Свято-Успенської Почаївської лаври».

«Додаткового занепокоєння додало звернення намісника Свято-Успенської Почаївської лаври митрополита Володимира (Мороза), який, посилаючись на погрози, оприлюднив прохання до прихожан підготуватись до фізичного захисту святині...».

Депутати висловили прохання організувати цілодобову охорону культового об’єкта із залученням підрозділів Національної гвардії України, щоб підвищити рівень безпеки громадян на території Почаївської об’єднаної територіальної громади і не допустити кровопролиття та силового захоплення святині.