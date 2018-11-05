этот материал доступен на русском

Парубій каже, що об'єднавчий Собор відбудеться до кінця місяця

12:47, 05 листопада 2018
Держава
3672 0
Парубій / фото УНІАН

Про це під час засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій (груп) заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, повідомляє ZIK.

Спікер українського парламенту нагадав про підписану у суботу угоду між Україною та Вселенською Патріархією.

«Підписана угода дає мені впевненість сподіватися, що вже до кінця листопада буде проведено Всеукраїнський об’єднавчий собор. Я упевнений, що жодні темні сили не зможуть зупинити цей процес», – сказав він. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter