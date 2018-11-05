Парубій каже, що об'єднавчий Собор відбудеться до кінця місяця

Голова Верховної Ради сказав, що Всеукраїнський об’єднавчий собор може відбутися до кінця листопада.

Про це під час засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій (груп) заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, повідомляє ZIK.

Спікер українського парламенту нагадав про підписану у суботу угоду між Україною та Вселенською Патріархією.

«Підписана угода дає мені впевненість сподіватися, що вже до кінця листопада буде проведено Всеукраїнський об’єднавчий собор. Я упевнений, що жодні темні сили не зможуть зупинити цей процес», – сказав він.