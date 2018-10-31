В Одеській ОДА провели круглий стіл з проблем церковно-державних відносин

У вівторок, 30 жовтня, на запрошення голови Одеської обласної державної адміністрації М. Степанова, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел взяв участь у засіданні круглого столу з проблем сучасних церковно-державних відносин.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу Одеської єпархії.

У зустрічі взяли участь начальник Управління Служби безпеки України в Одеській області А.І.Довженко, начальник Головного управління Національної поліції України в Одеській області Д. В. Головін, прокурор Одеської області О. Д. Жученко, начальник управління у справах релігії ОДА Я. В. Рєзнікова, а також представники інших конфесій.

У ході засідання обговорювалися питання недопущення провокацій у сфері міжконфесійних відносин, збереження миру і злагоди в Одеському регіоні.