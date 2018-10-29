У Мінкульті відмовили Шухевичу у проведенні переобліку святинь УПЦ

У Міністерстві культури відмовили народному депутату Верховної Ради Юрію-Богдану Шухевичу у проведенні переобліку святинь Української Православної Церкви.

Міністерство культури звернулося до Міністерства внутрішніх справ провести ряд запобіжних заходів з метою запобігання пошкодження, знищення та викрадення церковного майна та історико-культурних цінностей з релігійних храмів, повідомляє «Главком» з посиланням на слова державного секретаря Мінкульту Ростислава Карандєєва.

За його словами, міністерство відреагувало на запит народного депутата Юрія-Богдана Шухевича. Політик просив провести переоблік цінностей передовсім у Свято-Успенській Почаївській Лаврі, Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі. Як зазначив держсекретар Карандєєв, «відомості про спроби вивезення культурних цінностей, що є складовими частини Музейного фонду України, не надходили».

І додав, що державні органи не мають права проводити облік та реєстрацію наявних історико-культурних цінностей, бо в Україні церква відокремлена від держави (крім тих, які ставлять історичну цінність і були передані державою в користування релігійних організацій).