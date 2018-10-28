Порошенко висловив співчуття у зв'язку зі стріляниною в синагозі Піттсбурга

Президент України Петро Порошенко висловив співчуття у зв'язку зі стріляниною у місті Піттсбург (штат Пенсильванія) у США, що сталася у синагозі.

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Twitter Порошенко.

Президент повідомив, що шокований стріляниною сталася в синагозі.

"Шокований жахливим вбивством у синагозі "Дерево життя" в Піттсбурзі. Ніщо не може виправдати такої нетерпимості та ненависті, заснованої на антисемітизмі і расизмі. У цей складний момент молимося разом з нашими американськими друзями. Мої щирі співчуття сім'ям і близьким загиблих і постраждалих у цій страшній трагедії", - написав він.

E результаті стрілянини у синагозі "Дерево життя" в американському місті Піттсбург (штат Пенсильванія) загинули 11 людей. Напад стався під час щотижневої служби в єврейській синагозі "Дерево життя", на момент нападу будівля була повна.