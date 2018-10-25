Громадська рада з питань співпраці з церквами при МОН відзначить 10-річчя діяльності

Громадська рада з питань співпраці з церквами при МОН відзначить 10-річчя своєї діяльності.

Громадська рада з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України на урочистому засіданні 12 листопада відзначить 10-річчя своєї діяльності, повідомляє "Релігія в Україні".

У жовтні 2008 р. відповідно до наказу МОН від 20.10.2008 р. № 941 та за ініціативою Церков і релігійних організацій України було утворено Громадську раду з питань співпраці з Церквами та релігійними організаціями при МОН України з метою сприяння всебічному забезпеченню свободи совісті та подальшої гармонізації державно-конфесійних відносин в галузі освіти, підтримання постійного діалогу із Церквами та релігійними організаціями, більш ефективного використання їхнього потенціалу у виховному процесі. 23 грудня 2008 р. відбулося перше засідання Громадської ради.

"За ці роки діяльність Громадської ради засвідчила її високу ефективність, що має вагомий результат для подальшої гармонізації державно-конфесійних відносин у сфері освіти", - йдеться у повідомленні організаторів урочистого заходу.

Урочисте засідання Громадської ради за участю міністра освіти і науки України Л. Гриневич та членів Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій з нагоди 10-річчя діяльності Громадської ради відбудеться 12 листопада о 14.00 у залі колегії МОН.