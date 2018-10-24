Рада Церков домовилася налагодити міжконфесійну співпрацю для розвитку релігійних шкіл

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій домовилася налагодити міжконфесійну співпрацю задля розвитку мережі загальноосвітніх шкіл, заснованих церквами і релігійними організаціями.

Теми освіти та морального виховання дітей, а також ліквідації всіх інтернатів для сиріт на користь дитячих будинків сімейного типу, стали ключовими під час засідання ВРЦіРО 22 жовтня під головуванням Головного рабина Києва та України Якова Дов Блайха, повідомляє Інститут релігійної свободи.

За словами Головуючого у ВРЦіРО, законодавство України відкрило можливість не лише для заснування релігійними організаціями приватних шкіл, але й для фінансування таких навчальних закладів за рахунок держави в межах державного стандарту освіти. Відтак, за словами Ребе Блайха, задля подальшого оздоровлення українського суспільства треба докласти зусиль, щоб діти з віруючих сімей могли здобувати висококласну освіту поряд із високоморальним вихованням на основі релігійних цінностей.

За рішенням глав конфесій Секретаріат ВРЦіРО напрацює перелік пропозицій, які будуть представлені Міністру освіти і науки під час зустрічі, запланованої у листопаді.

Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба детально розповів учасникам засідання про проблематику сирітства. Ця тема стане предметом окремого форуму, який відбудеться в Києві 11 листопада за участі представників Ради Церков та багатьох інших громадських інституцій.

Крім цього, члени ВРЦіРО вирішили приділити більшу увагу розбудові мирних міжконфесійних відносин і взаємодії в регіонах. З цією метою наступне засідання Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій буде виїзним та відбудеться у місті Тернопіль.