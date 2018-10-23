Порошенко привітав Патріарха Варфоломія з річницею обрання на Патріарший престол

Петро Порошенко ввечері 22 жовтня привітав Патріарха Варфоломія з 27-ю річницею обрання на Патріарший престол. Привітання опубліковано на офіційній сторінці глави держави у Фейсбук. «Його Всесвятість Варфоломій, Архієпископ Константинополя - Нового Риму і Вселенський Патріарх сьогодні відзначає 27-му річницю обрання на Патріарший престол. Глибоко вдячний Його Всесвятості за молитву і підтримку прагнень українського народу! Многих і благих літ служіння!», - написав Порошенко.

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