Мінкульт оголосив інвентаризацію ікон у храмах УПЦ - ЗМІ

Музейним працівникам доручено за один день провести повну інвентаризацію в храмах УПЦ Московського патріархату.

Міністр культури України Євген Нищук зажадав від музейних працівників проведення повної інвентаризації усіх ікон та інших культурно-історичних цінностей у храмах Української православної церкви за один день. Про це у середу, 17 жовтня, пишуть "Українські Новини" з посиланням на відповідь Міністерства культури України на запит, повідомляє "Кореспондент".

У відповіді Мінкультури зазначено, що це рішення Нищуком було прийнято як реакція на звернення (№04-35/III-040918 від 04.09.2018 р.) депутата Верховної Ради України Юрія-Богдана Шухевича щодо можливої ​​загрози незаконного вивезення культурних цінностей з релігійних споруд УПЦ.

Відзначається, що 18 вересня в усі заповідники, що належать до сфери управління Мінкультури, була відправлена ​​відповідна факсограма №18/18 за підписом заступника начальника управління охорони культурної спадщини - начальника відділу дозвільної та погоджувальної документації в сфері охорони культурної спадщини Б. Моця.

Інвентаризація повинна торкнутися, у першу чергу, Свято-Успенської Почаївської лаври, Успенської Києво-Печерської лаври.

"З огляду на вищевказане, просимо вжити заходів у рамках чинного законодавства, спрямованих на проведення обліку і реєстрації наявних історико-культурних цінностей в релігійних християнських спорудах, які зараз використовуються Українською Православною Церквою, і за результатами поінформувати до 17:00 18.09.2018 р. на електронну адресу управління охорони культурної спадщини у відсканованому вигляді з підписом керівника і в форматі word", - йдеться у факсограмі.