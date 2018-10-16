Екзархи заявили, що ім’я Порошенко "золотими літерами вписане з іменами правителів Київської Русі"
Екзархи Вселенського Патріарха в Україні відзначили роль Президента Петра Порошенка у процесі створенні єдиної помісної православної церкви.
Про це повідомляється на сайті глави держави.
«Ваше ім’я золотими літерами вписане з іменами правителів Київської Русі, Київської держави, Вашими попередниками – святим рівноапостольним князем Володимиром, Ярославом Мудрим – в історію України, які багато зробили для духовного розквіту свого народу», - сказав епископ Едмонтонський УПЦ в Канаді Іларіон.
Екзархи передали Президенту вітання від Патріарха Варфоломія та висловили сподівання, що незабаром відсвяткують «об’єднання українського народу».
«Я надіюся, що ми вже незабаром разом служитимемо і святкуватимемо це велике об’єднання нашого українського народу», - наголосив архієпископ Памфільський УПЦ в США Даниїл.