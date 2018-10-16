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Порошенко розчарований рішенням Синоду РПЦ

14:27, 16 жовтня 2018
Держава
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Порошенко / capital.ua

Президент України Петро Порошенко розчарований голосуванням Синоду РПЦ в Мінську про розірвання спілкування з Константинопольським патріархатом.

Про це повідомляє "Капітал".

"Я сподівався, що цього не станеться, але ми повинні були бути готові до цього процесу. Я був розчарований голосуванням синоду та українських представників, вони не за об'єднання народу",- зазначив глава держави.

Порошенко вважає, що рішенням Синоду РПЦ "поставила себе на шлях самоізоляції".

Синод РПЦ визнав неможливим подальше євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом у відповідь на висловлене їм підтвердження рішення про надання автокефалії церкви України та скасування рішення 1686 року про перехід Київської митрополії під юрисдикцію Московського патріархату.

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