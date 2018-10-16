Порошенко розчарований рішенням Синоду РПЦ

Президент України Петро Порошенко розчарований голосуванням Синоду РПЦ в Мінську про розірвання спілкування з Константинопольським патріархатом.

Про це повідомляє "Капітал".

"Я сподівався, що цього не станеться, але ми повинні були бути готові до цього процесу. Я був розчарований голосуванням синоду та українських представників, вони не за об'єднання народу",- зазначив глава держави.

Порошенко вважає, що рішенням Синоду РПЦ "поставила себе на шлях самоізоляції".

Синод РПЦ визнав неможливим подальше євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом у відповідь на висловлене їм підтвердження рішення про надання автокефалії церкви України та скасування рішення 1686 року про перехід Київської митрополії під юрисдикцію Московського патріархату.