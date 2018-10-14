На Софіївській площі Порошенко гарантував захист прав усіх віруючих і духовенства

Петро Порошенко заявив, що в Україні не буде державної церкви та що він гарантує захист прав усіх віруючих і духовенства.

Про це глава держави повідомив під час виступу на урочистому заході до Дня захисника України на Софійській площі у Києві 14 жовтня.

«Я гарантую, що не буде ніякого тиску. Я гарантую, що буде збережено право свого шляху до Бога для кожного українця...», - заявив глава держави.

«У нас не було, немає і, підкреслюю, не буде державної церкви. І в освячену томосом православну церкву теж ніхто нікого не буде запрошувати силою. Це питання вільного вибору для кожного віруючого. Я гарантую, що влада буде поважати вибір тих, хто вирішить залишитися в тій церковній структурі, яка зберігає єдність з РПЦ. Це їх вибір і його треба поважати», - підкреслив Порошенко.