Арсен Аваков зустрівся з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм

Сьогодні, 12 жовтня, відбулася зустріч Блаженнішого Митрополита Онуфрія з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на прес-службу МВС.

«Під час зустрічі сторони обговорили взаємодію з МВС України щодо недопущення провокацій, насильницьких дій та проявів релігійної ворожнечі та нетерпимості в процесі врегулювання міжцерковних відносин в Україні», — зазначається на сайті відомства. У МВС повідомляють, що сторони домовилися про координацію дій та оперативний обмін інформацією.

«МВС забезпечуватиме права та свободи незалежно від конфесії!», — написав зокрема у Twitter Арсен Аваков після зустрічі.

Він повідомив, що було досягнуто домовленість «про співпрацю та координацію дій щодо недопущення проявів релігійної ворожнечі у процесі врегулювання міжцерковних відносин».

«Забезпечення правопорядку, безпеки і дотримання свобод віруючих незалежно від конфесій» — такі завдання МВС у ситуації що склалася, ставить перед собою, зазначають у прес-службі відомства.

Раніше Арсен Аваков пообіцяв, що у МВС не допустять провокацій у зв’язку з процесом надання автокефалії.