Аваков заявив, що МВС "буде діяти жорстко" у разі провокацій у релігійній сфері

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що у зв'язку з початком процесу надання автокефалії Православній Церкві в Україні МВС України підкреслює неприпустимість актів свавілля й екстремізму на ґрунті релігійної ворожнечі чи нетерпимості, закликає політичних і громадських діячів утриматися від провокацій і спроб дестабілізувати ситуацію в країні.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

«Закликаю не допускати провокації і спекуляції. МВС забезпечить безпеку та правопорядок. Якщо виникне необхідність протистояти екстремізму та релігійній ворожнечі, буде діяти жорстко. Нехай це не стане несподіванкою для всіх "гарячих голів"», - підкреслив Аваков.