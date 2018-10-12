Губернатор Волині закликав до релігійного миру

Голова Волинської ОДА Олександр Савченко зустрівся з керівниками православних релігійних єпархій Волині.

Зустріч відбулася 10 жовтня, про це повідомляють на офіційній сторінці очільника ОДА у Фейсбуці, передає "Волинь 24".

Напрямки співпраці, створення помісної церкви та незалежність релігії від держави – такі питання обговорив голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко з волинськими архієреями.

На спілкуванні були присутні керуючий Володимир-Волинською єпархією УПЦ митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир, керуючий Волинською єпархією УПЦ єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл, керуючий Волинською єпархією УПЦ КП митрополит Луцький і Волинський Михаїл та керуючий Володимир-Волинською єпархією УПЦ КП єпископ Володимир-Волинський і Турійський Матфей.

"На сьогоднішній день, церква, дякувати Богу, незалежна від держави. Але поводить себе відповідально та допомагає владі у створенні спокою на Волині. В першу чергу, я вас прошу переконувати мирян бути толерантними. Волинь повинна бути зразковою у моральних цінностях. Я вірю й знаю те, що ви мудрі отці та розумієте життя. Незалежно від політичних вподобань ми добре знаємо, що найкритичніші війни все-таки на релігійному грунті. Я всі сили прикладу для того, аби на Княжій Волині був мир та спокій. Потрібна моя допомога як представника влади – я завжди готовий. Готовий і до вас прийти за порадою", - повідомив Олександр Савченко.

Також він наголосив, що у 2019 році Волинь святкуватиме 590 років з Дня з`їзду європейських монархів у Луцьку.

Ця дата є історично важливою для регіону, тому голова облдержадміністрації Олександр Савченко сподівається, що і священнослужителі долучаться до урочистих дійств.

Митрополит Луцький і Волинський зауважив, що не оминути і оптимізації парафій. Але право визначати тут повинно залишитися за громадою.

"Вам Господь дав великий дар – керувати цією "перлиною" - Волинню. Дав можливість залишити після себе гарний слід на такій благодатній землі. Хочу, аби ми представляли Волинь, як найкращу у всьому. Зокрема, у віддачі Богу. Волинь була завжди мирною і я докладатиму зусиль, аби так і продовжувалося", - мовив керуючий Волинською єпархією УПЦ єпископ Луцький і Волинський Нафанаїл.

Насамкінець обговорили проблемні питання духовенства на Волині. Так, стало відомо, що Володимир-Волинський кафедральний собор потребує перекриття даху та облаштування водовідведення. А усі пам`ятки культури та духовенства потребують популяризації серед населення, аби не втратити свою історичну та духовну цінність.