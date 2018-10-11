У Раду внесли законопроект про адміністративну і кримінальну відповідальність за пропаганду одностатевих відносин

Верховній Раді пропонують встановити кримінальну відповідальність за книги про одностатеві стосунки і пропаганду таких відносин.

Законопроект № 9183 зареєстрував нардеп від "Оппоблока", член комітету з питань євроінтеграції Олександр Вілкул, повідомляє 112.ua.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроект спрямовано на захист суспільної моралі, охорону сім'ї та традиційних сімейних цінностей, а також посилення соцзахисту сім'ї та дітей.

Документ пропонує вилучити з українського законодавства терміни "сексуальна орієнтація", "ґендерна ідентичність", "ґендерна рівність", "ґендерно-правова експертиза" тощо.

В Адміністративному кодексі хочуть передбачити штрафи за пропаганду одностатевих сексуальних стосунків, що може негативно вплинути на розвиток дитини: громадянами - до 1,7 тис. грн, юрособами - 8,5 -17 тис. грн, посадовою особою або за її сприяння - від 25,5 тис. грн до 51 тис. грн.

Повторна протягом року пропаганда одностатевих стосунків відповідно до законопроекту - це вже кримінал. Пропонується запровадити для громадян відповідальність у вигляді арешту до 3 років чи позбавлення волі від 3 до 5 років. Якщо порушник - службова особа - то арешт до 4 років або позбавлення волі від 4 до 6 років.

Законопроект передбачає також збільшення допомоги при народженні дитини та введення безкоштовного харчування школярів.