У львівському соборі святого Юра прокладають інженерні мережі за 20 мільйонів гривень

У вівторок, 9 жовтня, відбулась виїзна нарада щодо реконструкції Собору святого Юра за участю голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки.

Цьогоріч з державного бюджету на реконструкцію собору виділили 20 мільйонів гривень, повідомляє galinfo.com.ua.

Завдяки цьому фінансовому ресурсу планують прокласти інженерні мережі. Окрім того, впорядкують оглядову терасу, верхній обхід навколо Собору, прокладуть каналізаційні мережі.

Роботи здійснює ТОВ "Підприємство "Турист". Олег Синютка оглянув хід робіт, які виконує підрядник, повідомляє видання.

Архикатедральний собор святого Юра у Львові — собор Галицької митрополії УГКЦ, до 1817 при монастирі Чину св. Василія Великого, бароково-рококовий монументальний архітектурний ансамбль з виразними національними рисами (1744–1762), вважався головною святинею українських греко-католиків, до побудови Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві. З 1998 року Собор разом із Ансамблем історичного центру Львова належить до Світової спадщини ЮНЕСКО.