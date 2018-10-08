Львівська влада планує витратити на реставрацію храму Климента Шептицького понад чотири мільйони гривень

Цього року розпочалися ремонтно-реставраційні роботи із заміни даху храму св. Климента Шептицького (колишній костел св. Казимира) у Львові.

Загальна вартість робіт становить 4,1 млн грн, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

За словами настоятеля храму о. Себастьяна, в останнє храм реставрували близько 100 років тому. Зараз іде реставрація даху - це оригінальна конструкція даху, який знаходиться тут.

"Також ми очікуємо, що приміщення біля храму передадуть нам для створення музею митрополита Андрея Шептицького. Маємо для цього багато експонатів і документів. А на самому даху хочемо зробити експозицію хрестів", — розповів настоятель храму.

За словами Лілії Онищенко, начальника управління охорони історичного середовища ЛМР, храм св. Климента Шептицького, колишній костел св. Казимира, збудований у середині XVII ст. З тих часів не збереглося нічого від колишнього убранства храму.

Загальна вартість робіт — 4,1 млн грн. Цього року у міському бюджеті на проведення цих робіт передбачено 1,3 млн грн.

"Сподіваємося, що депутати нам додадуть кошти, адже підрядник готовий завершити роботи цього року. Наступним викликом для нас буде реконструкція фасадів цього храму", — повідомила Лілія Онищенко.

Загалом у 2018 р. у бюджеті розвитку міського бюджету м. Львова на проведення реставраційних і ремонтних робіт для управління охорони історичного середовища передбачено 36,1 млн грн.