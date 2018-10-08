В Мінкульті нагадали, що питання долі українських Лавр у компетенції Кабміну

Директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури Андрій Юраш зазначив, що Києво-Печерська лавра і Почаївська лавра перебувають у державній власності.

Про це він сказав у інтерв'ю на сайті "Главком".

"Лаври у державній власності. Такі об’єкти національного значення нікому у власність не передаються. Нижня частина Києво-Печерської і Почаївська лавра передані на 50 років в оренду УПЦ", - сказав Андрій Юраш.

При цьому він підкреслив, що "держава надала оренду, і в прерогативах державних органів вирішувати її подальшу долю".

За словами Андрія Юраша, якщо "буде зрозуміло, що при передачі Лавр в оренду існували порушення, то це може стати підставою для перегляду договору", бо «це питання в компетенції Кабінету міністрів".