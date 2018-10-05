Українці не зобов’язані оформляти ID-паспорт — доступний повний текст постанови Верховного Суду

Обробка персональних даних у процесі оформлення ID-паспорта, якщо особа не надала згоду, порушує принцип поваги до приватного життя.

До такого висновку прийшли у Верховному Суді України, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на Jurliga.ligazakon.ua.

При цьому Велика Палата зазначила, що відмова видати паспорт у формі книжки відповідала Закону про єдину державну демографічному реєстрі. Проте законодавець, змінивши Закон, не дотримав вимог, згідно з якими зміни повинні бути зрозумілими й виконуваними, не мати подвійного тлумачення, не звужувати права громадян у спосіб, не передбачений Конституцією та не допускати дискримінації залежно від часу виникнення правовідносин по отриманню паспорта громадянина України.

Повний текст постанови у справі №806/3265/17 (Пз/9901/2/18) доступний у системі аналізу судових рішень Verdictum.

Велика Палата Верховного Суду прийшла до висновку, що позбавлення особи можливості отримання паспорта у традиційній формі – у вигляді книжки, і викликані цим побоювання окремої суспільної групи про те, що отримання паспорта у вигляді ID-карти може завдати шкоди приватному життю, становить втручання держави, яке не було необхідним у демократичному суспільстві, і воно є непропорційним цілям, які повинні бути досягнуті без покладання на особу такого особистого надмірного тягаря.

До того ж, будь-яке обмеження прав і свобод особистості має бути чітким і законодавчо визначеним, проте у даному випадку таке обмеження, як неможливість отримання паспорта в формі книжки, законодавством не передбачено.

Нагадаємо, Велика Палата Верховного Суду 19 вересня 2018 року задовольнила апеляційну скаргу трьох громадян України за позовом Н. Дегтяр до Коростенського районного відділу Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області про визнання протиправними відмови у видачі паспорта громадянина України у вигляді книжечки і зобов’язала міграційну службу видати документ зазначеного зразка.