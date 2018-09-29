МВС створило робочу групу для взаємодії з церковними реабілітаційними центрами

Секретар РНБО, керівництво МВС і Національної поліції зустрілися з представниками євангельських церков з метою вирішення непорозумінь щодо діяльності церковних безмедикаментозних центрів реінтеграції та адаптації для людей з різними формами залежності.

Нарада відбулася 19 вересня за участі представників таких центрів, які працюють на базі церков, повідомляє Інститут релігійної свободи

Секретар РНБО Олександр Турчинов подякував Національній поліції за системну роботу у протидії наркоманії. Однак він зауважив, що Україна не має системної програми, яка б дозволяла реабілітувати і повертати у суспільство людей, які стали на слизький шлях залежності. Водночас, такі програми є у церков і релігійних організацій, яким держава повинна взаємодіяти та надавати належне сприяння.

“У нас існує програма наркозаміщення, вона достатньо складна. Крім того, ми маємо реабілітаційні центри, але вони не відповідають високим стандартам. Тому ми зараз працюємо над програмою, коли представники правоохоронних органів та релігійної спільноти об’єднають свої зусилля у боротьбі з наркотичною залежністю. Думаю, що близько 1000 таких центрів протидії наркотичній залежності наразі працюють при церквах в Україні, і вони не матимуть проблем з постійними перевірками”, – сказавСекретар РНБО.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що поряд із церковними закладами, де надають безмедикаментозну духовну і соціально-психологічну допомогу для звільнення від залежностей, існують центри, де людей змушують до рабської праці в обмін на невеличкі дози наркотиків.

“Ми бачимо випадки, коли реабілітаційні центри перетворюються на місця використання безоплатної рабської праці. А в обмін хвора на наркоманію людина отримує ослаблену дозу, яка і є методом лікування. Поліція кваліфікує таку ситуацію, як незаконне утримання громадянина”, – зауважив очільник МВС.

Міністр підкреслив, що така ситуація неприпустима – тому необхідно створити єдиний реєстр центрів реінтеграції та адаптації наркозалежних, які відповідають вимогам законності.

“Протягом одного місяця необхідно створити реєстр центрів реінтеграції та адаптації, щоб представники Національної поліції могли співпрацювати з керівниками таких центрів. Крім того, будуть виділені дільничні офіцери, які зможуть також контролювати, чи не порушують в таких закладах права людини. Свобода волі – перш за все. До цієї роботи будуть залучені фахівці з ювенальної привенції та Департаменту протидії наркозлочинності”, – наголосив Арсен Аваков.

Перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін зазначив, що роботу церковних центрів реінтеграції та адаптації зможе координувати один з керівників по протидії наркозлочинності.

“Коли буде створено такий реєстр, його роботу буде контролювати один з керівників підрозділів поліції по протидії наркозлочинності, який буде володіти ситуацією по всій країні. І коли будуть виникати питання, комунікація буде йти зверху вниз, що значно полегшить роботу в цьому напрямку”, – наголосив представник Національної поліції.