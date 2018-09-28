У США Порошенко з дружиною вшанували пам’ять Джона Маккейна

Під час робочого візиту до США Президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко вшанували пам’ять американського сенатора Джона Маккейна.

Петро та Марина Порошенки відвідали місце поховання сенатора та поклали вінок до його могили, повідомляється на сайті глави держави.

Сенатор Джон Маккейн похований на кладовищі на території Військово-морської академії США. Під час вшанування за американською військовою традицією зіграли сурми.

Командувач Військово-Морських Сил України адмірал Ігор Воронченко залишив на могилі сенатора пам’ятну відзнаку ВМСУ на знак великої поваги українських військових моряків та морських піхотинців до видатного американського політичного діяча.