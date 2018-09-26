Мінкульт заявив, що рішення Синоду УПЦ "нетолерантні" і "суперечать українським традиціям"

У Міністерстві культури України заявили, що рішення Синоду Української Православної Церкви, засідання якого відбулося 25 вересня, є "нетолерантними" і "суперечать українським традиціям".

Про це йдеться в оприлюдненій на сайті міністерства заяві.

Мінкульт «зі здивуванням і категоричним несприйняттям ставиться до окремих ухвал, що були прийняті під час засідання Священного Синоду Української Православної Церкви».

У Мінкульті вважають, що рішення Синоду УПЦ, що стосуються призначення Константинопольським Патріархатом своїх екзархів в Україну - «категоричні, нетолерантні та такі, як суперечать українським традиціям шанобливого діалогу між Церквами».

Водночас у заяві підкреслюється, що «ані українське законодавство, ані традиції міжцерковних взаємин в Україні не передбачають права органів однієї Церкви диктувати свою волю іншій Церкві чи її представникам».

У Міністерстві культури повідомили, який принцип міжрелігійних відносин діятиме в Україні.

«В Україні завжди діятиме європейський принцип міжрелігійних відносин, заснований на засадах релігійного плюралізму. Ніхто і ні за яких обставин не має права у відкритому суспільстві диктувати свою волю іншим структурам чи релігійним організаціям…».