Порошенко у США заявив, що Україна вийшла на фінішну пряму в питанні отримання Томосу

Президент Петро Порошенко на зустрічі з представниками української громади в США заявив, що Україна вийшла на фінішну пряму в питанні отримання Томосу.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

«Це висока Божа нагорода за багатостраждальні часи, які пройшли українці», - зазначив Президент.

Він також назвав екзархів Вселенського Патріархату «добрими вісниками».

«І мені надзвичайно приємно, що серед добрих вісників Вселенського Патріарха, екзархів, які були призначені Його Всесвятістю, був і Архієпископ Памфільський і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїл», - сказав Петро Порошенко.