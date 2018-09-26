Порошенко у США заявив, що Україна вийшла на фінішну пряму в питанні отримання Томосу
11:31, 26 вересня 2018Держава
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Порошенко / president.gov.ua
Президент Петро Порошенко на зустрічі з представниками української громади в США заявив, що Україна вийшла на фінішну пряму в питанні отримання Томосу.
Про це повідомляється на сайті глави держави.
«Це висока Божа нагорода за багатостраждальні часи, які пройшли українці», - зазначив Президент.
Він також назвав екзархів Вселенського Патріархату «добрими вісниками».
«І мені надзвичайно приємно, що серед добрих вісників Вселенського Патріарха, екзархів, які були призначені Його Всесвятістю, був і Архієпископ Памфільський і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїл», - сказав Петро Порошенко.
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