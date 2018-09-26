Клімкін сказав, що у Ватикані підтримують можливість надання українській церкві Томосу

Ватикан підтримує рішення, щодо створення єдиної помісної церкви в Україні.

Про це повідомляє "Ракурс" з посиланням на прес-службу українського МЗС після зустрічі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з секретарем з міждержавних відносин Ватикану Річардом Галлахером, яка відбулася у Нью-Йорку.

Клімкін і Галлахер говорили про надання автокефалії Українській православній церкві. Клімкін відзначив, що процес надання Томосу вже розпочався.