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Клімкін сказав, що у Ватикані підтримують можливість надання українській церкві Томосу

09:57, 26 вересня 2018
Держава
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Клімкін і Галлахер / mfa.gov.ua

Про це повідомляє "Ракурс" з посиланням на прес-службу українського МЗС після зустрічі міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з секретарем з міждержавних відносин Ватикану Річардом Галлахером, яка відбулася у Нью-Йорку.

Клімкін і Галлахер говорили про надання автокефалії Українській православній церкві. Клімкін відзначив, що процес надання Томосу вже розпочався.

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