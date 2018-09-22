Голова юридичного відділу УПЦ пояснив, за яких умов українці зможуть отримувати паспорт старого зразка

Велика Палата Верховного Суду 19 вересня 2018 року задовольнила апеляційну скаргу трьох громадян України за позовом Н. Дегтяр до Коростенському районному відділу Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області про визнання протиправним відмови у видачі паспорта громадянина України у вигляді книжечки і зобов’язала міграційну службу видати документ зазначеного зразка.

Чи означає це те, що тепер всі бажаючі зможуть отримати паспорт старого зразка? Для Інформаційно-просвітницького відділу рішення Верховного суду і його наслідки для українців прокоментував Голова юридичного відділу УПЦ Олександр Бахов.

— Дане рішення є зразковим. Було вже кілька позовів на одну і ту ж тему щодо видачі паспорта у формі книжечки. Для того, щоб заощадити ресурс судової системи, Верховний Суд об’єднав ці справи в одне провадження.

Але це рішення стосується тих людей, які раніше звернулися до суду, і не матиме автоматичної дії. На даному етапі Верховний Суд сформував судову практику з приводу можливості отримати паспорт у формі книжечки. Решта людей, які хочуть отримати паспорт у формі книжечки, повинні будуть звернутися до суду. Судді, розглядаючи такого роду справи, будуть керуватися зразковим рішенням Верховного Суду, який показав, яким чином повинні розглядатися подібні справи.

— Тобто суди місцевих інстанцій?

— Так звичайно. Якщо ви захотіли отримати паспорт громадянина України у формі книжечки, а в Міграційній службі вам відмовили, ви, відповідно, звертаєтеся до суду з позовом про те, щоб вам видали паспорт зазначеного зразка. Розглядаючи вашу справу, суд буде керуватися зразковим рішенням Верховного Суду.

Швидше за все Верховний Суд надасть рекомендації всім судам і сформує роз’яснення, як розглядати такі категорії справ.

— Які Ви могли б дати рекомендації віруючим, які хочуть звернутися з позовом про видачу паспорта в формі книжечки?

— 1 жовтня 2018 року має бути опублікований повний текст рішення Верховного Суду. Тому у випадку відмови видати паспорт громадянина України людям потрібно буде керуватись цим рішенням, готувати відповідну позовну заяву та подавати її до суду.

— Людині, що не обізнаному в судових тонкощах, буде складно це зробити самому.

— З урахуванням судової реформи, яка проводиться на сьогодні, потрібно врахувати, що в судах інтереси особи повинен представляти адвокат.

— Тобто потрібно звернутися до адвоката…

— Так, потрібно звернутися до адвоката, який представлятиме інтереси людини в суді.

— Чи не планується прийняття якогось загального рішення, як це було за ІПН, яке б спростило процедуру?

— Наше Законодавство не досконале, але слід врахувати, що рекомендація Європейського Союзу, щодо запровадження біометричних документів відповідно до стандартів ICAO перш за все стосувалась паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Але в 2012 році Законом України про демографічний реєстр включили в цю систему не тільки паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а й паспорт громадянина України та деякі внутрішні документи. До речі у своїй первинній редакції Закон України про демографічний реєстр, передбачав можливість отримувати внутрішній паспорт у формі книжечки, пізніш така можливість була скасована, але вона залишилась у інших нормативних документах.

Тому у нас виходить, з одного боку, не можна, з іншого — можна. Зрозуміло, що Міграційна служба застосовує вигідне для себе положення. Але як ми бачимо, суд захистив право громадянина України отримати паспорт у формі книжечки.

У будь-якому випадку, рішення суду — це позитивне рішення, але щоб це відбувалося автоматично — отримання паспорту в формі книжечки — потрібно, щоб були внесені зміни в Закон про демографічний реєстр.

— Хто це може запропонувати зробити?

— Такі зміни може пропонувати суб`єкт законодавчої ініціативи: Президент, народний депутат, Кабмін.

За матеріалами Інформаційно-просвітницького відділу.