Політики закликають Патріарха Варфоломія почекати з автокефалією

Народні депутати Верховної Ради України направили відкрите звернення до Святішого Патріарха Варфоломія, в якому закликали «максимально зважити майбутній історичний крок, щоб уникнути політичних спекуляцій» на тему автокефалії, та запропонували не приймати поспішних рішень і перенести розгляд цього питання до президентських виборів в Україні.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ із посиланням на оbozrevatel.ua.

Зокрема лист, за підписом Андрія Деркача, Якова Безбаха, Андрія Шипка, Василя Горбаля і Григорія Смітюха, було направлено Константинопольському Патріарху 19 вересня, а 21 вересня — опубліковано на «оbozrevatel.ua».

«Пропонуємо провести після закінчення головної політичної події в Україні 2019 року – президентських виборів — Всеправославну нараду під Вашої егідою за участю всіх сторін, в тому числі й українських єпископів, службовців Вашої Церкви, яких Ви призначили екзархами», — йдеться у зверненні.

Як зазначається, мета цієї Всеправославної наради — виробити у злагоді з усіма єдино Правильний підхід: «або надання автокефалії УПЦ, або розміщенням подвір’їв Вселенського Патріархату на території України (такі вже за фактом існують тут), або інше спільне рішення, яке допоможе подолати розкол, всіх влаштує і всіх примирить в ім’я Спасіння і на благо Православ’я».

Автори відкритого листа також вважають, що поспішне прийняття рішення про «надання автокефалії» бентежить більшість православних в Україні. «Вони не розуміють поспішності процесу і засмучені відсутністю Вашого діалогу з УПЦ, — мовиться у зверненні. — Разом із тим вони чітко бачать греко-католицькі “локомотиви” в центральних органах влади України, що везуть Томос Вашої Святості Україні, як “агітаційний лист” до президентських виборів. Не хотілося б, щоб історична можливість автокефалії і Ваше світле прагнення були забруднені промовами кандидатів у Президенти і використані ними в корисливих цілях».

Більше того, як підкреслюють автори: «Як так сталося, що питання віри і релігії в нашій державі почали вирішувати мужі на службі у політики, а не Бога?». Адже православні віряни вклоняються Богу, а не державним слугам.

Також народні депутати відзначили, що розуміють добрі наміри Святішого Патріарха Варфломія — подолати розкол в Україні. Однак додали, що «шляхи і способи подолання розколу можуть бути різними» і часто саме «консерватизм є способом збереження цінностей, у тому числі духовних».

«Ваше Святосте, вогонь Вашого прагнення обігріти всіх православних, який Ви, як Патріарх, несете всьому світу, може бути перетворений політиками на трагічну пожежу, що поглине нашу країну. Сьогодні у Ваших силах – не допустити біди. Сподіваємося на ваше мудре, зважене і неспішне рішення, якого чекають не українські політики, але Православні всього світу», — підсумовують депутати у відкритому зверненні до Константинопольського Патріарха Варфоломія.