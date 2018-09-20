Верховний Суд дозволив українцям отримувати паспорти старого зразка

Верховний Суд захистив право особи на невтручання в особисте життя у зв’язку з обробкою персональних даних та зняв заборону на оформлення паспорта старого зразка.

Судді задовольнили позов мешканки Житомирської області, якій раніше не дозволили з релігійних переконань відмовитись від оформлення ID-картки. Велика Палата Верховного Суду дозволила громадянам України отримувати паспорти старого зразка. Про це йдеться в постанові від 19 вересня 2018 року, опублікованому на офіційному сайті ВСУ.

«Впровадження новітніх технологій не повинно бути безальтернативним і примусовим. Ті, хто відмовляються приймати ці технології, повинні мати альтернативу – використання традиційних методів ідентифікації особистості», – йдеться у постанові.

Рішення було прийнято в ході розгляду позову жительки Житомирської області, яка відмовилася отримувати електронний носій, що містить її персональні дані. Українка мотивувала свою відмову релігійними переконаннями.

У Суді розглянули апеляційні скарги мешканки Житомирської області на зразкове рішення Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, згідно з яким релігійні переконання не є підставою для відмови від отримання ID-картки.

Судді частково задовольнили скаргу і зобов’язали Коростенський районний відділ Управління Державної міграційної служби України в Житомирській області оформити та видати українці паспорт у вигляді книжки.