Порошенко, посилаючись на Біблію, закликав не поклонятися "чужим богам"
13:25, 20 вересня 2018Держава
5373 0
Порошенко / president.gov.ua
Петро Порошенко, посилаючись на Біблію, закликав українців не поклонятися "чужим богам".
Про це сьогодні, 20 вересня, заявив Петро Порошенко у Верховній Раді, повідомляє прес-служба глави держави.
«Як і велить Святе Письмо, ми з вами точно не будемо поклонятися чужим богам», - сказав він.
Порошенко наголосив, що отримання Томосу про автокефалію свідчитиме про «падіння Третього Риму».
«Значення Томоса виходить за межі України. Це – падіння Третього Риму», - сказав Порошенко.
Також він заявив, що в Україні вирішується доля всього світового Православ’я.
«Тут, на наших теренах, вирішується і майбутнє світового Православ’я», - підкреслив Президент.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter