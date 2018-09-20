Порошенко, посилаючись на Біблію, закликав не поклонятися "чужим богам"

Петро Порошенко, посилаючись на Біблію, закликав українців не поклонятися "чужим богам".

Про це сьогодні, 20 вересня, заявив Петро Порошенко у Верховній Раді, повідомляє прес-служба глави держави.

«Як і велить Святе Письмо, ми з вами точно не будемо поклонятися чужим богам», - сказав він.

Порошенко наголосив, що отримання Томосу про автокефалію свідчитиме про «падіння Третього Риму».

«Значення Томоса виходить за межі України. Це – падіння Третього Риму», - сказав Порошенко.

Також він заявив, що в Україні вирішується доля всього світового Православ’я.

«Тут, на наших теренах, вирішується і майбутнє світового Православ’я», - підкреслив Президент.