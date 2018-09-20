Порошенко заявив, що після отримання Томосу перейменує УПЦ МП в РПЦ

Петро Порошенко заявив, що українською православною церквою буде називатися та структура, яка отримає автокефалію від Вселенського патріархату.

Нинішню УПЦ будуть називати по-новому, повідомляє LB.ua.

Про це він сказав у Верховній Раді, виступаючи з щорічним посланням до парламенту.

"Я гарантую, що держава буде поважати вибір тих, хто вирішить залишитися в тій церковній структурі, яка збереже єдність з Руською Православною Церквою. І називати її так буде. Щоб полегшити розуміння", - заявив Порошенко.

Він також закликав не погрожувати тим парафіям, які захочуть вийти з УПЦ після отримання Томосу.

"Я гарантую, що держава захистить - не потрібно лякати - права тих священиків і віруючих УПЦ Московського патріархату, які добровільно приймуть рішення вийти з-під Москви, щоб разом з іншими православними створювати єдину помісну православну українську церкву", - сказав Порошенко.