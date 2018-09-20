Порошенко впевнений, що після отримання Томосу в Україні розпочнеться діалог між Церквами

Після отримання Томосу про автокефалію в Україні розпочнеться діалог між християнськими Церквами, заявив президент України Петро Порошенко.

У Львові під час презентації книжки глави УГКЦ Святослава Шевчука президент заявив, що Україна вже на фінішній прямій щодо отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви, повідомляє «Радіо свобода».

Петро Порошенко, говорячи про єдність Христової Церкви в Україні, зацитував слова із заповіту патріарха УГКЦ Йосипа Сліпого: «Найближчими нам по вірі і крові є наші православні брати. Нас єднає традиція рідного християнства, спільні церковні й народні звичаї, спільна двотисячолітня культура!..».