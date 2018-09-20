Депутати ВР не читатимуть "Отче наш" перед засіданням

Знято з розгляду ВРУ законопроект № 6722 про читання молитви "Отче наш" у парламенті відразу після відкриття пленарних засідань.

Таке рішення передбачає ухвалений план роботи Ради на осінь, повідомляє 112.ua.

Документ зареєстрували у липні 2017 року.

У Головному науково-експертному управлінні звернули увагу на ознаки неконституційності цього законопроекту, адже Україна - світська держава, а читання молитви "Отче наш" є елементом відправлення християнського релігійного обряду. Тим часом Конституція передбачає, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, тож не може бути привілеїв чи обмежень, зокрема за ознаками релігійних переконань.