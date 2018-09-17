Патріарх Варфоломій написав Порошенку листа, який передав екзархами

Петро Порошенко зустрівся з екзархами Вселенського патріархату в Україні – єпископом Едмонтону і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіоном та архієпископом Памфільським і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїлом.

Єпископ Едмонтону і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіон зачитав лист Вселенського Патріарха Варфоломія Президенту, повідомляється на сайті глави держави.

«З особливою радістю та духовним піднесенням ми хотіли б проінформувати Вас, що в рамках вже започаткованого процесу надання довгоочікуваного та глибокого бажання статусу автокефалії христолюбивому українському народові Святий і Священний Синод на останньому засіданні одноголосно прийняв рішення призначити Його Преосвященство архієпископа Памфільського і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїла та Його Преосвященство єпископа Іларіона з Канади, які обидва служать у відповідних країнах Українським православним віруючим під канонічним заступництвом та духовною опікою Константинопольської Матері-церкви, Екзархами Вселенського Патріархату в Україні», - йдеться у листі Патріарха Варфоломія.

«Це знаменне історичне рішення Першого престолу Православ’я, безумовно сприятиме процесам надання автокефалії, про яке ми молимось і над яким ми працюємо день і ніч. З цією радісною звісткою від Константинопольської Церкви-матері, Першого престолу православ’я ми тепло вітаємо вас із вірою у чудовий процес, який ми разом із вами започаткували для духовного процвітання та незалежності христолюбивої та багатостраждальної України», - зазначається в листі.