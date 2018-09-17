Екзархи Вселенського Патріархату розповіли Порошенку про місію, з якою прибули в Україну

Президент Петро Порошенко прийняв екзархів Вселенського патріархату в Україні – єпископа Едмонтону і Захiдної Єпархії УПЦ в Канаді Іларіона та архієпископа Памфільського і Західної єпархії УПЦ в США Даниїла.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

«Ми вас з нетерпінням чекали. Я надзвичайно вдячний за те, що ми зараз можемо спільно молитися, щоб Господь послав нам цю велику радість», - сказав Порошенко.

Архієпископ Памфільський і Західної Єпархії УПЦ в США Даниїл зауважив, що минув майже місяць із минулого візиту в Україну.

«Цього разу ми приїхали в Україну із надзвичайною місією, представляємо особисто Вселенського Патріарха Варфоломія і одночасно Священний Синод Вселенської Патріархії Константинопольської для того, щоб продовжити працю над уже вирішеним питанням, що початок процесу надання автокефалії українській православній церкві розпочався. Ми є на прямій, котра іде до фінішної лінії», - наголосив архієпископ Даниїл.

Він зазначив, що Екзархи готові до співпраці з Українською православною цервою Київського патріархату, а також готові до діалогу з УПЦ в лоні Руської Православної Церкви, з УАПЦ.

«Ми не маємо жодних пересторог для того, щоб зустрічатися із представниками різних релігійних організацій і почути їхню думку та конструктивно з ними співпрацювати», - сказав архієпископ Памфільський.