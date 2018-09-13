Львівська ОДА відмовилася реставрувати дві старовинні церкви, витративши на проектну документацію майже півмільйона

Львівська ОДА відмовилася фінансувати ремонт пам’ятки культурної спадщини у Бродівському районі.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє ГО «Громада та ініціатива».

11 вересня 2018 року на засіданні комісії Львівської обласної ради з питань культури був розглянутий лист Бродівської районної ради щодо погодження внесення змін до переліку об’єктів на 2018 рік на виконання програми «Охорона і збереження культурної спадщини Львівської області на 2018 – 2020 роки».

У клопотанні йшлося про виділення коштів на реставрацію храму Воздвиження Чесного Хреста і Св. Йосифа Обручника у с. Підгірці та храму Св. Івана Богослова у с. Клекотів Бродівського району (унікальна дерев`яна церква).

"Відомо, що у 2017 році з обласного та Бродівського районного бюджетів було виділено 350 тис. грн на виготовлення проектно-кошторисної документації щодо реставрації храму у с. Підгірці та 100 тис. грн з обласного та районного бюджетів на виготовлення проектно-кошторисної документації щодо реставрації церкви у с. Клекотів. Проте, попри виготовлену ПКД на фінансування цих об`єктів у 2018 році облдержадміністрація кошти уже не передбачила", - повідомляється на сторінці громадської організації.

Окрім того, зазначається, що Бродівська районна рада у 2018 році виділила з бюджету по 100 тисяч грн на проведення реставраційних робіт у кожній з вищезазначених сакральних споруд.

"Однак, на засіданні комісії з питань культури т. в. о. директора департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Оксана Ткачук заявила, що облдержадміністрація кошти з Бродівського районного бюджету на порятунок храму та церкви не візьме. Мовляв, причина у тому, що дали замало. А коштів на ремонт усіх об`єктів в межах бюджетних призначень не вистачає", - ідеться у повідомленні.