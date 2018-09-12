Америка підтримує створення "Української автокефальної православної церкви" - посол США
11:39, 12 вересня 2018Держава
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Зустріч Президента з послом США / president.gov.ua
США підтримують створення "єдиної Української автокефальної православної церкви".
Про це 11 вересня заявив посол США з особливих доручень у питаннях міжнародної релігійної свободи Семюель Браунбек під час зустрічі з президентом України Петром Порошенко в Києві, повідомляє прес-служба глави держави.
«Браунбек запевнив, що Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть Україну у боротьбі за відновлення суверенітету й територіальної цілісності та в праві мати єдину Українську автокефальну православну церкву», – йдеться в повідомленні.
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