Америка підтримує створення "Української автокефальної православної церкви" - посол США

США підтримують створення "єдиної Української автокефальної православної церкви".

Про це 11 вересня заявив посол США з особливих доручень у питаннях міжнародної релігійної свободи Семюель Браунбек під час зустрічі з президентом України Петром Порошенко в Києві, повідомляє прес-служба глави держави.

«Браунбек запевнив, що Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть Україну у боротьбі за відновлення суверенітету й територіальної цілісності та в праві мати єдину Українську автокефальну православну церкву», – йдеться в повідомленні.