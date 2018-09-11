Україну відвідає посол США з питань міжнародної релігійної свободи

Посол США з питань міжнародної релігійної свободи Сем Браунбек їде до України, Польщі та Узбекистану для зустрічей щодо захисту релігійних та етнічних груп.

Про це повідомляє "Радіо свобода" з посиланням на Державний департамент США.

Згідно з повідомленням, в Україні Браундбек має намір зустрітися з представниками влади та релігійними лідерами.

Згодом він має відвідати Польщу, де відбуватиметься конференція під егідою ОБСЄ. Там Браунбек планує обговорити «репресивні заходи проти мирних членів етнічних та релігійних груп». Крім того, Державний департамент повідомляє, що посол відвідає концентраційний табір Аушвіц, де він візьме участь у церемонії покладання вінків та запалювання свічок.

В Узбекистані Браунбек збирається зустрітися з чільними посадовцями, щоб обговорити «останні позитивні кроки Узбекистану стосовно політики щодо релігійної свободи» й закликати до законодавчих реформ.

Вашингтон критикував центральноазійську країну роками через політику щодо свободи віросповідання. У своєму щорічному звіті, оприлюдненому у січні, США виокремили Узбекистан разом із Таджикистаном та Туркменістаном, зазначивши, що в цих країнах відбувається систематичне порушення релігійних свобод.