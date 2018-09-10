Порошенко побажав іудеям радості, надії та достатку на Новий рік

Президент України Петро Порошенко привітав іудеїв зі святом Рош-Гашана.

Текст вітання розміщено на офіційному сайті глави держави.

"Сердечно вітаю єврейську громаду України зі святом Рош-Гашана, що символізує для кожної людини початок нового року, нових сподівань і звершень.

Сьогодні наша головна сила - це єдність, віра у себе та свою країну. Упевнений, що разом ми здолаємо найбільший виклик - захистимо територіальну цілісність нашої держави, відновимо мир на рідній землі.

Бажаю усім радості, надії та достатку.

Тож нехай Всевишній у Книзі Життя запише вам гарний і щасливий рік!", - звернувся до іудеїв Петро Порошенко.