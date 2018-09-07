ВР звільнила релігійні організації від збору за перереєстрацію

Верховна Рада звільнила релігійні організації від адміністративного збору за внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб під час державної реєстрації.

За відповідний законопроект № 6642 у другому читанні та в цілому проголосували 237 народних депутатів з різних фракцій – БПП, Народний фронт, Опозиційний блок, РПОЛ, Самопоміч, Батьківщина, і в тому числі 21 позафракційний депутат, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Зміни внесені до статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»:

“Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або об’єднання, а також про релігійні організації”.

Головною метою законопроекту № 6642 було звільнення релігійних організацій від вимоги нотаріального посвідчення установчих документів під час державної реєстрації. Однак за наполяганням Ніни Южаніної, голови Комітету з питань податкової та митної політики, в чинному Законі збереглася вимога щодо нотаріального посвідчення підписів на протоколі загальних зборів чи рішенні іншого органу управління релігійної організації, до компетенції якого відноситься право прийняття нової редакції статуту чи внесення змін до відомостей про юридичну особу.

Раніше парламент вже скасував вимоги нотаріального посвідчення підписів на статутах релігійних організацій та передавальних актах (у разі їх злиття, приєднання, перетворення).