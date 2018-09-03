Порошенко розповів, як Вселенський Патріархат надаватиме автокефалію
11:34, 03 вересня 2018Держава
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Порошенко на урочистих заходах з нагоди початку нового навчального року у ліцеї «Наукова зміна» / president.gov.ua
Петро Порошенко розповів, як Вселенський Патріархат надаватиме автокефалію.
Про це Президент сказав під час урочистих заходів з нагоди початку нового 2018/2019 навчального року у ліцеї «Наукова зміна», повідомляється на сайті глави держави.
«Судячи, до речі, з учорашнього рішення Вселенського Патріархату, і Господь з нами, бо вчора було прийнято рішення про право Вселенського Патріархату без урахування думки Москви надавати всім державам, і в першу чергу Україні, право на створення помісної соборної православної української церкви», - сказав він.
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