Петро Порошенко розповів, як Вселенський Патріархат надаватиме автокефалію.

Про це Президент сказав під час урочистих заходів з нагоди початку нового 2018/2019 навчального року у ліцеї «Наукова зміна», повідомляється на сайті глави держави.

«Судячи, до речі, з учорашнього рішення Вселенського Патріархату, і Господь з нами, бо вчора було прийнято рішення про право Вселенського Патріархату без урахування думки Москви надавати всім державам, і в першу чергу Україні, право на створення помісної соборної православної української церкви», - сказав він.