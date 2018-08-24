Порошенко сповнений рішучості покласти край "залежності від російської церкви"
Президент Петро Порошенко заявив про рішучість покласти край "залежності від російської церкви".
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час виступу на Майдані Незалежності з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.
«Не може бути вільним тіло, коли душа - в полоні. Нехай сьогодні нас почують у Константинополі, в Москві та Ватикані. Ми маємо твердий намір розрубати останній вузол, яким імперія відчайдушно намагається нас прив’язати до себе», - сказав глава держави.
«Ми сповнені рішучості покласти край протиприродному та неканонічному перебуванню вагомої частини нашої православної спільноти у залежності від російської церкви. Церкви, яка освячує гібридну війну Путіна проти України. Церкви, яка щоденно молиться і за російську владу і за російське військо», - наголосив Порошенко.