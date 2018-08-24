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Порошенко сповнений рішучості покласти край "залежності від російської церкви"

13:11, 24 серпня 2018
Держава
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Порошенко на параді / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час виступу на Майдані Незалежності з нагоди 27-ї річниці Незалежності України.

«Не може бути вільним тіло, коли душа - в полоні. Нехай сьогодні нас почують у Константинополі, в Москві та Ватикані. Ми маємо твердий намір розрубати останній вузол, яким імперія відчайдушно намагається нас прив’язати до себе», - сказав глава держави.

«Ми сповнені рішучості покласти край протиприродному та неканонічному перебуванню вагомої частини нашої православної спільноти у залежності від російської церкви. Церкви, яка освячує гібридну війну Путіна проти України. Церкви, яка щоденно молиться і за російську владу і за російське військо», - наголосив Порошенко.

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