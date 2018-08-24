У День Незалежності України Президент Порошенко разом з дружиною помолились у Софійському соборі

У День Незалежності Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко та дітьми у Софійському соборі помолились за Україну.

У молитовному заході «Молитва за Україну» також взяли участь Голова Верховної Ради України Андрій Парубій, Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов, Голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, повідомляє сайт Глави держави.

Молитви і виступи за Україну виголосили предстоятелів церков і керівників релігійних організацій: Предстоятель Української православної церкви (Київський патріархат), патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, Предстоятель Української православної церкви, митрополит Київський і всієї України Онуфрій; Верховний архієпископ Києво-Галицький Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук; Предстоятель Української автокефальної православної церкви Макарій; єпископ, ординарій Києво-Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви Віталій Кривицький; Головний рабин Києва та України Об’єднання іудейських релігійних організацій України Яков Дов Блайх; Голова Всеукраїнського союзу об’єднань євангельських християн-баптистів Антонюк Валерій.

Предстоятелів церков помолилися за єдність народу, мир та злагоду в Україні.