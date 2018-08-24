У Львові відремонтують сходи до костелу Марії Сніжної за майже мільйон гривень

На площі Князя Ярослава Осмомисла у Львові розпочався капітальний ремонт сходів, які ведуть до церкви Матері Божої Неустанної Помочі (Марії Сніжної).

Вартість робіт становить майже один мільйон гривень, передає прес-служба ЛМР.

Роботи виконує ТзОВ «Еталон Ком». На ремонт сходів потрібно 974 тис. грн, однак у бюджеті на цей рік передбачено лише 200 тисяч. Попередньо роботи мають завершити до травня 2019 року. Крім цього, до кінця року виготовлять проектно-кошторисну документацію на ремонт храму загалом. Реставрацію церкви планують почати наступного року.

«Здається, що це просто сходи, біля них немає багато роботи, але, як виявилось, є багато різних інших елементів, які потрібно рятувати разом зі сходами: підпірна стінка і вся платформа, на якій стоїть церква. Самі сходи є в дуже поганому стані. Цього року ми плануємо виконати реставрацію цих сходів: вони будуть розібрані, буде укріплено підпірні стіни, проведено роботи із заміни мереж (там є каналізаційний колектор), а також ми плануємо перенести електричну підстанцію», – зазначила начальниця управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко.

Останній раз ці сходи ремонтували у 1970-х роках. На початку року у мерії планували витратити на ремонт сходів усього 300 тисяч гривень, повідомляє "Твоє місто".

Церква Матері Божої Неустанної Помочі — греко-католицький храм у Львові, колишній костел Марії Сніжної. Один із найдавніших храмів міста, можливо, збудований німецькими колоністами у XVI столітті на місці давнішого дерев'яного з XIII століття.