Перший проректор КДАіС отримав відзнаку Президента за гуманітарну участь в АТО

У вівторок, 21 серпня, мер Києва Віталій Кличко нагородив першого проректора Київської духовної академії і семінарії проф. протоієрея Сергія Ющика відзнакою Президента України «За гуманітарну участь в антитерористичній операції».

Нагорода вручена з нагоди святкування 27-ї річниці Дня Незалежності України, повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Також Віталій Кличко вручив державні нагороди та відзнаки міського голови видатним киянам. Серед них лікарі, освітяни, працівники будівельної галузі, діячі культури, волонтери. Всі вони отримали нагороди за значні здобутки у професійній і громадській діяльності.

Окремо мер столиці відзначив волонтерський рух в Україні, зазначили у прес-службі Київської міськради.

«У складний для нашої держави час волонтерський рух став справжнім феноменом відданості, самопожертви і великої людяності. Саме завдяки волонтерам українські воїни відчувають підтримку свого народу», – підкреслив Кличко.

Відзнака Президента України «За участь в антитерористичній операції» заснована Указом Президента Петра Порошенка 17 лютого 2016 року з метою відзначення захисників України. 2017 року відзнакою Президента було нагороджено священика Черкаської єпархії УПЦ протоієрея Євгена Буркацького — за гуманітарну участь в антитерористичній операції, а також за духовну підтримку на території зони бойових дій.