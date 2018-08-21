Верховний суд заборонив українцям відмовлятися від біометричного паспорта навіть з релігійних переконань

Верховний суд визнав отримання біометричного паспорта - прямий обов'язком будь-якого громадянина України.

За його висновком, релігійні переконання не можуть бути підставою для його порушення або не виконання, повідомляє "Страна.uа" та платформа "Opendatabot" з посиланням на рішення суду.

У 2013 році Українська Православна Церква виступила з доповіддю, в якій зв'язала унікальний номер запису в реєстрі з "міткою звіра (антихриста), про який сказано в Одкровенні Іоанна Богослова, також відомого як Апокаліпсис. Відтоді парафіяни УПЦ регулярно зверталися до суду з проханням видавати їм паспорти старого зразка у вигляді книжечки.

Нещодавно такий тип справ визнали типовим і передали до Верховного суду. ВСУ визнав, що отримання біометричного паспорта і, зокрема, унікального номера запису в реєстрі є обов'язком громадян, і відмов у проханні видавати паспорти старого зразка.

"Щодо релігійних переконань як позивачки, так і релігійної організації, про її приналежність до якої зазначено в позовній заяві та письмових поясненнях, з приводу присвоєння унікального номера, якщо паспорт громадянина України нового зразка оформлятиметься засобами Реєстру, то цей аргумент, незважаючи на усю його значимість для як для ОСОБА_1, так і для багатьох інших громадян України, які поділяють такі ж релігійні погляди й переконання, не може слугувати підставою для того, щоб порушувати/не виконувати вимоги Закону № 5492-VI та/чи робити з нього винятки.

На думку суду, такий підхід є недопустимим, оскільки суперечитиме наведеним конституційним положенням статей 24 та 35 Основного Закону, а також може призвести до зловживань з боку окремих осіб та/або їх груп з метою уникнення виконання покладених на них законом обов’язків", - йдеться у рішенні.