У МЗС побачили міжрелігійну ворожнечу в перешкоджанні будівництва храму УГКЦ в Білій Церкві

У Міністерстві закордонних справ України засуджують протиправні дії щодо перешкоджання будівництву храму Української греко-католицької церкви в місті Біла Церква.

Про це йдеться в розміщеному на сайті зовнішньополітичного відомства коментарі з приводу перешкоджання будівництву храму УГКЦ в Білій Церкві.

У МЗС зазначили, що в ніч з 17 на 18 серпня в Білій Церкві група зловмисників повалила бетонний паркан на місці будівництва храму Різдва Христового - першого в місті храму УГКЦ.

«Засуджуючи ці протиправні дії, які завдають шкоди міжнародному авторитету нашої держави, МЗС України висловлює протест і виступає категорично проти подібних проявів розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Очевидно, що метою цього протиправного діяння є посіяти страх і невпевненість не лише серед греко-католиків, а й серед віруючих інших конфесій», - йдеться в коментарі.

МЗС розглядає цю "підступну атаку" як посягання на свободу совісті та віросповідання всіх громадян.

«Переконані, що правоохоронні органи дадуть належну оцінку цьому ганебному акту й приймуть усі необхідні заходи для залучення замовників і виконавців злочину до відповідальності», - зазначили у відомстві.

Раніше в УПЦ повідомляли про незаконну передачу УПЦ КП шляхом захоплення понад 50 храмів у різних куточках України.