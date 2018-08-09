Папа Франциск зустрівся з делегацією із України

У Ватикані 8 серпня стартував міжнародний соціальний проект «Книга добра», до якого долучилися понад 300 тисяч дітей та дорослих з усіх регіонів України.

Про це повідомляє вітчизняний прес-центр Міністерства закордонних справ.

«Проект, що покликаний надихати на перемоги та добрі починання в усьому світі, відбувається за підтримки міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Він разом із групою українських дітей зустрівся з Папою Римським Франциском під час загальної аудієнції у Ватикані, аби отримати його благословення, а також подякувати понтифіку за гуманітарну ініціативу «Папа для України», молитви за мир у нашій державі та передати ексклюзивну копію цієї книги», йдеться у повідомленні.

У книзі зібрано 50 розповідей з малюнками, які є віддзеркаленням дитячого бачення людяності, щирості та співчуття у повсякденному житті. Книга виготовлена вручну на папері з бавовни й трав, зібраних у тих регіонах, звідки надійшли історії.